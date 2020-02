Carro soccorso in uscita!!!

Questa foto arriva dai miei colleghi ferrovieri dell’OML MILANO GRECO PIRELLI.

Fino a qualche anno fa questo era il mio lavoro, e non potrò mai dimenticare quando durante il turno di reperibilità squillava il mio telefono.

Di notte, di giorno, nei festivi… una voce esclamava al telefono “carro soccorso in uscita!!”.

Hai 60 minuti per arrivare in impianto e partire! Devi mollare tutto, e correre… sperando che non sia successo qualcosa di grave!