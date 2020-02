La cosche mafiose padrone in Lombardia

🔴 LE COSCHE MAFIOSE PADRONE IN LOMBARDIA

Un articolo di Lettera43 sulla forte presenza dell”‘Ndrangheta in Lombardia: traffico di stupefacenti, riciclaggio camorrista, rapine della criminalità pugliese, lo sfruttamento sessuale degli albanesi, la droga cinese e le violenze dei latinos…quanto la Regione sta sottovalutando questo problema?

Monica Forte M5S Lombardia Presidente Commissione Antimafia e vicepresidente del coordinamento nazionale spiega:

“Per molto tempo in regione si è sottovalutata la presenza mafiosa. E questo è un fatto gravissimo. Non so se si tratti di un errore consapevole, ma in ogni caso ha permesso alle mafie di muoversi liberamente.”