VISITA ISPETTIVA AL CARCERE DI PAVIA – SUICIDI E SITUAZIONE DIFFICILE PER LE GUARDIE.

L’iniziativa è nata dalla preoccupazione delle due forze politiche per il ripetersi di FENOMENI DI SUICIDIO nel carcere e di incidenti ai danni delle guardie penitenziarie, come quello che, nel gennaio scorso, ha coinvolto un agente colpito da infarto a seguito di un intervento di soccorso a un detenuto.

L’aspetto sanitario è tra quelli emergenziali: l’infermeria opera in condizioni di costante difficoltà a causa della carenza di medici.

