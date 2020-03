Aler butta fuori casa famiglie regolari

đź”´Â ALER BUTTA FUORI DI CASA LE FAMIGLIE CHE HANNO SEMPRE PAGATO? NOI LO AVEVAMO DETTO.

Questo l’allarme lanciato dal Consigliere Nicola Di Marco che in questi giorni sta ricevendo diversi messaggi dagli inquilini delle case popolari, che segnalano di aver ricevuto

‼️LETTERE DI DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO PER SUPERAMENTO DELLA (NUOVA) SOGLIA ECONOMICA‼️

Di Marco spiega:

“Questo accade in virtĂą delle nuove norme sui servizi abitativi contenute nelle tanto sbandierate Leggi e Regolamenti Regionali da parte della maggioranza di Regione che, a tavolino, hanno fatto diventare “decaduti” dei nuclei familiari che fino al giorno prima avevano pieno diritto di abitare nell’alloggio popolare pur pagando affitti molto alti (per garantire in minima parte la sostenibilitĂ del sistema).

🚨 Come ulteriore beffa, arriverĂ un ulteriore adeguamento dell’affitto al massimo rialzo fino all’eventuale abbandono dell’alloggio.

Tutto ciò era stato ampiamente previsto!! Lo si può constatare in questo vecchio stralcio video di un mio intervento in consiglio regionale, oppure nelle commissioni competenti dove avevamo chiesto un prospetto relativo ai soggetti coinvolti dal provvedimento.

Leggi qui ➡️ http://bit.ly/39ozMjg ➡️ http://bit.ly/2Ii0f69

Costatiamo purtroppo come quelle centinaia di persone nella tabella sono probabilmente, per la maggioranza di Lega e centro destra, solo dei numeri, delle matricole, da spremere o da far sloggiare per fare posto ad altri, vista l’incapacità di Regione Lombardia di ampliare l’offerta abitativa.

Ognuno faccia le proprie valutazioni.”