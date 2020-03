CORONA VIRUS: Grazie a tutto il comparto sanità

Sono ore particolari.

Tutti noi del MoVimento 5 Stelle Lombardia seguiamo con molta attenzione la situazione relativa al contagio del coronavirus che evolve minuto dopo minuto, come purtroppo abbiamo imparato negli ultimi due giorni.

Siamo in contatto costante con le sale operative e con i vertici delle Direzioni Regionali e Ministeriali.

I messaggi personali che riceviamo sono moltissimi ma, come è facile comprendere, riteniamo che tutte le informazioni debbano essere diramate dalle fonti ufficiali e quindi dagli organi competenti e di Governo.



Il messaggio che ci sentiamo di dare, condiviso da tutto il gruppo, è quello di avere fiducia nelle istituzioni: dai Sindaci del Territorio, alle Prefetture, sale operative, fino al Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Tutti sono al lavoro, uniti, indipendentemente dal colore politico, per garantire la tutela della nostra salute e fare le scelte più adeguate in ogni momento soprattutto in virtù del nostro Sistema Sanitario Nazionale che ancora una volta sta dando dimostrazione di grande competenza e garantendo il massimo impegno per affrontare la peculiarità degli eventi.

A loro, in primis, il nostro grande ringraziamento.

GRAZIE…..❤️