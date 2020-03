đź”´Â CORONAVIRUS: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE NON CREI TENSIONE.

La comunicazione del Presidente Fontana ha creato inutilmente tensione in un momento nel quale aziende e cittadini hanno bisogno di messaggi coerenti e univoci.

➡️ QUANTO CI COSTERÀ QUESTA TROVATA MEDIATICA?

➡️ QUALE SARĂ€ IL RITORNO IN IMMAGINE PER LA NOSTRA REGIONE E PER IL NOSTRO PAESE ALL’ESTERO?!

Abbiamo ribadito e lo ripetiamo anche ora il nostro immenso GRAZIE…

A tutti i Lombardi che stanno dando grande esempio di sacrificio, solidarietĂ e pazienza.

A tutto il personale medico, della protezione civile, il personale delle istituzioni, dei volontari e delle aziende che sono in sofferenza.

Stiamo agendo in stretta collaborazione con Roma e con un’interlocuzione costante tra forze politiche di maggioranza e opposizione a tutti i livelli.

Quanto all’amministrazione regionale chiediamo che il Presidente Fontana mantenga un atteggiamento consono alla gestione dell’emergenza. Comprendiamo le difficoltà amministrative del momento, ma la diffusione di messaggi fuorvianti non aiuta i cittadini ad affrontare la crisi con i nervi saldi e la giusta neutralità .

La propaganda, e la valutazione delle responsabilitĂ , lasciamola per il dopo emergenza. Alla dipendente di Regione Lombardia, a tutti coloro che hanno contratto il virus e ai loro familiari va la nostra vicinanza e i nostri auguri per una pronta guarigione.