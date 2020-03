CORONAVIRUS: Forza Lombardia

❤️ FORZA LOMBARDIA!!!

Siamo tutti al lavoro, uniti, indipendentemente dal colore politico, per garantire la tutela della nostra salute e fare le scelte più adeguate in ogni momento, soprattutto in virtù del nostro Sistema Sanitario Nazionale che ancora una volta sta dando dimostrazione di grande competenza e garantendo il massimo impegno per affrontare la peculiarità degli eventi.

A loro, in primis, il nostro ringraziamento.

GRAZIE ❤️

Siamo in contatto costante con le sale operative e con i vertici delle Direzioni Regionali e Ministeriali.

I messaggi personali che riceviamo sono moltissimi ma, come è facile comprendere, riteniamo che tutte le informazioni debbano essere diramate dalle fonti ufficiali e quindi dagli organi competenti e di Governo.

Il messaggio che ci sentiamo di dare, condiviso da tutto il gruppo, è quello di avere fiducia nelle istituzioni: dai Sindaci del Territorio, alle Prefetture, le sale operative, fino al Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.