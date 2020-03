đź”´Â EMERGENZA CORONAVIRUS – IL PD EVITI INUTILI PROPAGANDE

Un’altra parte dell’intervento del consigliere Nicola Di Marco nel programma TV Aria Pulita. Il tema affrontato in questo caso, è l’inutile propaganda spesso portata avanti da alcun partiti, in questo periodo di crisi per tutto il paese.

“In questo momento abbiamo una maggioranza che sta lavorando in modo coeso. Di certo si potrebbero evitare facilmente alcune discussioni e scorrettezze come quella del PD con la sua iniziativa di illustrare le future mosse del Governo, alle parti sociali all’interno dei locali del Nazareno (sede del PD).