CORONAVIRUS: ottima risposta dalla sanità pubblica

🔴 LA SANITÀ PUBBLICA HA RISPOSTO IN MODO ECCELLENTE! L'ECCELLENZA PRIVATA È STATA A GUARDAREL'intervento del Consigliere Segretario Dario Violi di martedì in consiglio regionale, durante la discussione di un Ordine del Giorno riguardante il sostegno alle azioni di contrasto in merito alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili."Anni a raccontarci dell'eccellenza della sanità privata e di una sanità pubblica di riserva, che non eccelle, che arranca.Eppure, davanti all'emergenza, proprio quest'ultima è scesa in campo, è venuta in soccorso e ha fatto vedere che cosa è l'eccellenza, quella vera!Un ragionamento il mio che, come tanti, in questo momento vale poco. Ma rientrati nella normalità , nella normale amministrazione, ricordiamoci di questi giorni e di chi ha dato il giusto esempio e il giusto valore alla vita di ognuno di noi.Il mio ringraziamento va soprattutto a tutte quelle persone che in situazioni di precariato, che stanno lavorando per curare e rassicurare. Persone che lavorano per pochi euro con le cooperative, dipendenti che non sanno ancora se avranno il rinnovo del contratto e che, nonostante tutto, sono in prima linea. Su questi punti tornerò nei prossimi giorni, voglio ascoltare la voce di queste persone.Non dimentichiamo mai che dietro le quinte, dietro al rumore, dietro alla comunicazione e anche dietro chi fa politica, ci sono persone che si sono rimboccate le maniche, nonostante i rischi, anche di mettere a rischio la propria stessa salute."

Pubblicato da MoVimento 5 Stelle Lombardia su Giovedì 27 febbraio 2020