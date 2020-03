CORONAVIRUS: Un passo alla volta cerchiamo di tornare alla normalità

🔵 UN PASSO ALLA VOLTA CERCHIAMO DI RITORNARE ALLA NORMALITÀ

“Stamattina sono andato al mercato di Erba per monitorare la situazione.

C’era meno gente del solito ma le bancarelle non erano deserte, segno che le persone stanno vivendo questo momento difficile con la dovuta attenzione ma senza abbandonarsi al panico.

Comunque la flessione c’è e tocca soprattutto alcuni settori come il commercio e il turismo.

Non sono momenti facili per la nostra economia.

E’ giusto e doveroso adottare tutte le precauzioni necessarie per impedire la diffusione del virus, ma non bisogna cedere al panico e guardare al futuro con rinnovato ottimismo.

Un passo alla volta cerchiamo di tornare alla normalitĂ .”

Raffaele Erba Portavoce M5S Regione Lombardia