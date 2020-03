CORONAVIRUS – usiamo buon senso e tutela, no a isterismi

now playing

🔴 CORONAVIRUS – USIAMO IL BUON SENSO, LA TUTELA ED EVITIAMO GLI ISTERISMI

Ieri sono stato ospite del programma FORTE E CHIARO, sul canale Antenna 3 e ho avuto l’occasione di parlare della visita che ho effettuato all’ospedale San Matteo e all’ospedale di Stradella.

È importante parlare di una problematica come quella del coronavirus e, ancora più importante, è far capire alle persone che stanno a casa che c’è sicuramente uno stato di allerta, che va affrontato con cautela e buon senso. Ma che non è assolutamente una situazione senza controllo e di cui avere paura.

Troppo spesso la comunicazione tende ad esagerare per avere titoli che attirino l’attenzione, questo a discapito di una corretta informazione.

L’intervento all’interno degli ospedali della mia provincia, serviva proprio a mostrare quanto la sanità lombarda sta prendendo a cuore il problema e sta affrontando l’emergenza in modo serio e competente.

Andiamo avanti senza arrenderci e con positività , sono sicuro riusciremo a superare anche questo momento di difficoltà e ci rialzeremo.

VIDEO INTERVENTO