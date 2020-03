M2 Vimercate, nessun finanziamento da Regione Lombardia

đź”´Â PROLUNGAMENTO M2 FINO A VIMERCATE: LA REGIONE NON FINANZIERĂ€ NULLA.

La popolazione di Monza-Brianza sarà costretta a pagare un pedaggio molto salato per passare dal casello autostradale di Agrate Brianza, in quanto la Regione Lombardia non intende finanziare tempestivamente, e cioè entro il prossimo mese, il progetto.

Sulla questione il commento del Consigliere Marco Fumagalli M5S Lombardia: