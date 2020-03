MANTOVA: rilanciamo il territorio Made in Italy

ūüĒī¬†MANTOVANO: RILANCIAMO IL TERRITORIO CON IL MADE IN ITALY

Venerdì 21 febbraio, il viceministro Stefano Buffagni accompagnato dal Consigliere Andrea Fiasconaro si è recato nella zona del mantovano per incontrare gli imprenditori, le associazioni di categoria, i sindaci, i rappresentanti regionali e parlamentari del territorio.

‚ě°ÔłŹ¬†Il primo incontro √® avvenuto a Castel Goffredo, nel mantovano, un distretto produttivo importante che fattura oltre 1,2 miliardi di euro, composto da piccole e medie imprese che danno lavoro, comprendendo anche l’indotto, a 10.000 persone.

Andrea Fiasconaro spiega:

“Io e il Viceministro abbiamo voluto organizzare questo incontro dopo il tavolo tenuto al MISE a Roma mercoled√¨ scorso, ovvero dopo che il percorso √® gi√† stato iniziato dimostrando il vero interessamento alle problematiche del distretto.

Un tavolo che ha piacevolmente stupito i rappresentanti delle aziende e delle associazioni di categoria, che si sono trovadi davanti a funzionari già a conoscenza della situazione e con addirittura già proposte con i possibili strumenti che le istituzioni mettono a disposizione.

L’incontro a Castel Goffredo ha voluto essere un ulteriore passo di concretezza e disponibilit√† da parte nostra nell’affrontare la questione.”

Stefano Buffagni continua:

“Oggi il Governo si interessa finalmente a questo territorio!

Le nostre piccole imprese sono la nostra forza, ma in un mondo globalizzato √® necessario che comincino a fare rete per pesare di pi√Ļ e competere al meglio. Lavorare insieme per crescere insieme. Il Governo c’√® e supporter√† il distretto anche su questo aspetto.”

Il Ministro si è poi recato in serata a Viadana, per incontrare gli instancabili attivisti del gruppo Viadana Cinque Stelle.

Durante la serata sono intervenuti anche i rappresentanti di associazioni di categoria importanti quali CNA e Confcommercio Mantova e diversi cittadini.

Con Buffagni e Fiasconaro anche Lorenzo Gardini РCandidato Sindaco di Viadana per il M5S.