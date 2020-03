🔴 CORONAVIRUS – CHIEDIAMO MISURE PIÙ RESTRITTIVE PER LA LOMBARDIA

Il MoVimento 5 Stelle Lombardia insieme ai colleghi parlamentari lombardi, hanno scritto al Premier Giuseppe Conte

‼️CHIEDIAMO MISURE PIÙ RESTRITTIVE PER I NOSTRI TERRITORI‼️

“Estensione dei tamponi a tutto il personale sanitario e a chi presenta sintomi influenzali, sospensione delle attività e cantieri non essenziali e urgenti, sanzioni per le aziende che non rispettano il protocollo di sicurezza.

Come ribadito dal nostro capo politico e viceministro all’Interno Vito Crimi, in alcune aree bisogna attuare misure molto più restrittive, non basta chiedere ai cittadini di restare a casa per fermare il contagio.

I nostri concittadini chiedono di più”.