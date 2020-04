🔵 PER UN CONSIGLIO REGIONALE PIÙ AGILE, PROPONIAMO IL VOTO ONLINE!

Il MoVimento 5 Stelle Lombardia propone il voto online, soprattutto dopo i tempi di crisi che stiamo vivendo, è opportuno adeguarsi e sfruttare la tecnologia per un consiglio regionale più agile.

A parlarne è il Consigliere Marco Degli Angeli:

“La democrazia non si può fermare, soprattutto in tempi di crisi. Proponiamo alla Giunta e al Presidente del Consiglio lombardo il voto online all’interno del consiglio regionale!

Di fronte ad un’emergenza sanitaria è fondamentale aver a disposizione tutti gli strumenti idonei per garantire concertazione e condivisione.

➡️ In Friuli Venezia Giulia, prima Regione in Italia, hanno attivato la prassi del voto online per i consiglieri nel giro di tre settimane.

È una soluzione semplice, l’unico ostacolo, per assurdo, potrebbe essere rappresentato dalla connessione internet domestica del singolo consigliere. Si è investito troppo in sprechi per infrastrutture inutili e troppo poco in implementazione digitale, il vero ponte verso il futuro.

Un esempio concreto è proprio quello dell’Europarlamento, dove nei giorni scorsi si è svolta la prima seduta plenaria a distanza, con 687 europarlamentari collegati dai diversi Stati membri. Lo scenario ancora incerto ci deve spingere a trovare, da subito, soluzioni e strumenti validi per poter affrontare i prossimi mesi”.