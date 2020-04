Proposte della V Commissione

🔸 Predisporre, come giĂ richiesto in data 16/3/20, misure urgenti di sanificazione delle parti comuni interne ed esterne agli edifici degli immobili di proprietĂ ALER, in analogia a quanto giĂ viene messo in atto per gli edifici pubblici, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, per garantire condizioni di salubritĂ e rendere piĂą efficaci le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 poste in atto dalle autoritĂ .