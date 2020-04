APPROVATO: Più corsi e borse di studio per aumentare i Medici di Medicina Generale

🔵 APPROVATO IN AULA: PIÙ CORSI E BORSE DI STUDIO PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE

L’importanza di non centralizzare la sanità negli ospedali, ma di incentivare servizi sanitari più vicini al cittadino. L’approvazione di questo emendamento è un primo passo verso il grande cambiamento che auspichiamo per il nostro sistema sanitario regionale.

L’importanza di non centralizzare la sanità negli ospedali, ma di incentivare servizi sanitari più vicini al cittadino. L’approvazione di questo emendamento è un primo passo verso il grande cambiamento che auspichiamo per il nostro sistema sanitario regionale.