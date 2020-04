🔵 OPERATORI SANITARI ASSUNTI IN EMERGENZA DIVENTINO INFERMIERI DI FAMIGLIA

Oggi in aula consiliare, in merito alle misure che vanno a sostegno dei cittadini, delle famiglie e dei lavoratori, colpiti da questa crisi causata dall’emergenza COVID-19, è stato inserito e approvato uno degli emendamenti del consigliere Gregorio Mammì riguardante:

‼️INCENTIVAZIONE DI FONDI PER LE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A DOMICILIO‼️

Mammì commenta:

“È importante in questo momento incentivare tutto il comparto sanitario territoriale e permettere agli infermieri assunti in emergenza da Coronavirus, di continuare ad essere indispensabili per il nostro sistema sanitario diventando INFERMIERI DI FAMIGLIA.

Questo permetterà di individuare con maggior facilità l’urgenza e di somministrare la terapia al paziente senza lo spostamento in ospedale.

Infine, da non sottovalutare e anzi incentivare, un piano di PREVENZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE.