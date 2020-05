🔴

 CACCIA – LA LEGA È UNA SERIA MINACCIA PER L’AMBIENTE!

L’assessore regionale all’Agricoltura FABIO ROLFI ha affermato che “Il lockdown ha favorito la proliferazione della fauna selvatica. Per questo abbiamo ritenuto necessario modificare la legge per concedere la caccia di selezione al cinghiale durante tutto l’anno anche con visore notturno”.

Sulle sue affermazioni interviene il consigliere Simone Verni – Consigliere Regione Lombardia MoVimento 5 Stelle:

“La Lega è una seria minaccia per l’ambiente: se volessero veramente combattere l’invasione dei cinghiali, rafforzerebbero le guardie venatorie piuttosto che depotenziarle!!

L’abbattimento dei cinghiali è solo un pretesto per fare un favore ai cacciatori.

I NUMERI SONO CHIARI: CON LA CACCIA DI SELEZIONE NON SI RISOLVE IL PROBLEMA, LO SI AMPLIFICA‼️

Fanno esattamente l’opposto di ciò che dovrebbero fare: in trent’anni Regione Lombardia non ha mai varato il Piano Faunistico Regionale previsto dall’art. 10 comma 12 della L. 157/92 e mettono a rischio i cittadini di sanzioni miliardarie dall’Europa.

Ieri in Consiglio, con cinque pregiudiziali e diversi emendamenti abbiamo fatto il possibile per tutelare i lombardi: se martedì passerà la legge chiederemo l’impugnazione davanti alla Corte Costituzionale e alla Corte dei Conti e interesseremo subito l’Europa per l’attivazione della sanzione. La fauna selvatica è patrimonio dello Stato, e cioè di tutti i cittadini che non devono mettere mano al portafogli per pagare l’incapacità gestionale della Lega e le sue marchette elettori”.