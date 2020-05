Commissione d’inchiesta – Ostruzionismo da parte della Lega

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now viewing

🔴 COMMISSIONE D’INCHIESTA EMERGENZA COVID – BASTA OSTRUZIONISMO DA PARTE DELLA LEGA!!

Anche quest’oggi nessun risultato e seconda fumata nera dal Consiglio regionale della Lombardia, per l’elezione del presidente della commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid.

Le minoranze hanno nuovamente presentato il nome di Jacopo Scandella come indicazione unica e unitaria.

La maggioranza ha preferito ritardare ancora l’avvio dei lavori della commissione facendo mancare il quorum necessario per l’elezione del presidente‼️

I fatti di oggi non cambiano la questione, Scandella rimane il candidato indicato voluto dalle minoranze: per profilo, provenienza territoriale (il consigliere Scandella proviene dalla zona piĂš colpita dal Covid, la Valle Seriana appunto) e per garanzia di correttezza istituzionale!

MartedĂŹ prossimo, quando la Commissione verrĂ riconvocata, ci attendiamo che la questione possa risolversi e si possa finalmente cominciare a lavorare.