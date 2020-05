Mozione urgente – Smaltimento dispositivi individuale, serve gestione trasparente

🔴 MOZIONE URGENTE: SMALTIMENTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE, SERVE GESTIONE TRASPARENTE

La consigliera Monica Forte M5S Lombardia Presidente Commissione Antimafia ha presentato oggi in consiglio regionale una mozione urgente che vuole:

➡️ GARANTIRE la gestione trasparente e controllata del trattamento e dello smaltimento di dispositivi di protezione individuale pericolosi per l’ambiente e la salute pubblica” con il coinvolgimento “di aziende e operatori specializzati accreditati”.

La Presidente Forte spiega:

“Al momento non esistono disposizioni precise per mascherine e guanti che sono diventati ormai degli oggetti di uso quotidiano massiccio per tutta la popolazione.

La richiesta ha l’obiettivo di sollecitare la Lombardia a stabilire regole chiare per il trattamento e lo smaltimento di questi dispositivi per trattare correttamente un rifiuto pericoloso perché potenzialmente contaminato. È quindi una questione di salute pubblica e, insieme, di tutela di territorio e ambiente; i materiali con i quali sono fabbricati questi strumenti sono dannosa per l’ambiente.

È d’obbligo trattare questi rifiuti con particolare cautela anche perché più fonti accreditate segnalano un crescente processo di infiltrazione criminale in atto, in quello che adesso è il “nuovo business” delle mafie, ossia nel settore dello smaltimento di rifiuti contaminati, come appunto mascherine e guanti, e più in generale nello smaltimento dei rifiuti Covid. Mi auguro che la Lombardia scelga senza indugio di regolamentare e gestire in modo trasparente lo smaltimento di DPI”.