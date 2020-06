Sì all’unanimità per il progetto “LIBERI DI SCEGLIERE”, un’alternativa per i minori di famiglie mafiose

🔵 SÌ ALL’UNANIMITÀ – AL VIA IN LOMBARDIA IL PROGETTO PER DARE UN’ALTERNATIVA AI MINORI DI FAMIGLIE MAFIOSE

Nel 2019 il Coordinamento nazionale delle Commissioni e degli osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità istituito nel 2018 presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, di cui fa parte anche la Commissione antimafia di Regione Lombardia, ha iniziato a lavorare ad alcuni progetti per uniformare e armonizzare il più possibile la normativa e le iniziative per il contrasto alle mafie e la diffusione della legalità su tutto il territorio nazionale. “Liberi di scegliere” è tra i progetti che hanno trovato una realizzazione in atti di indirizzo ai Consigli regionali di tutta Italia. In Lombardia prende il via proprio da un Ordine del giorno inviato a tutti i Consigli regionali d’Italia, che proponeva di avviare le procedure necessarie per la sottoscrizione di un Protocollo di intesa con vari soggetti, tra i quali le Direzioni distrettuali antimafia, i Tribunali per i minorenni presenti sul territorio regionale, le Direzioni regionali dei Ministeri coinvolti, la Conferenza Episcopale regionale e Libera.