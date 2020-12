MOZIONE PER UN RIASSETTO COMPLETO DELL’ASSESSORATO AL WELFARE, INCOMPETENZA E INCHIESTE NON PIÙ GIUSTIFICABILI

Incompetenza, inchieste, ritardi, quanto ancora dobbiamo sopportare?

Tutti abbiamo potuto toccare con mano il fallimento di questa amministrazione. Lo tocchiamo con mano tutti i giorni quando i nostri genitori non riescono a vaccinarsi contro l’influenza nonostante siano considerati fascia a rischio, lo sperimentiamo quando dobbiamo sottoporci a tampone e siamo costretti a farlo a pagamento, pagando ben oltre il limite fissato da Regione Lombardia, lo capiamo ogni volta che proviamo a contattare telefonicamente uno dei numeri suggeriti da Regione, per chiedere aiuto per il nostro caro in isolamento domiciliare.