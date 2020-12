🔴 ASILI AZIENDALI – TUTTE LE GRANDI AZIENDE PRIVATE E PUBBLICHE DOVREBBERO AVERLO

Mai come oggi si discute di promuovere forme innovative di lavoro e non tutti, soprattutto chi ha figli molto piccoli, si possono permettere di offrire una continuità lavorativa con il lockdown. Il Consiglio per le Pari Opportunità di Regione Lombardia ha lavorato sul tema, ma serve un impegno preciso di Giunta e Presidente. Con l’emergenza Covid è risultata del tutto assente una regia regionale sull’organizzazione dell’offerta pedagogica. Né si è discusso del dopo Covid e del necessario potenziamento dell’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia.