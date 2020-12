Infrastrutture nel Sud pavese, approvata risoluzione

Il consigliere VERNI spiega:

“L’atto impegna la Giunta regionale ad istituire un Tavolo di confronto tra Regione Lombardia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, RFI, Provincia di Pavia e i Comuni, finalizzato alla definizione di un percorso condiviso in termini di tempi, modalità, finanziamenti necessari per l’eventuale programmazione e realizzazione dell’intervento di riqualificazione della Strada Provinciale ex SS n.35 “dei Giovi” nella tratta tra Bressana Bottarone e San Martino Siccomario e di un nuovo ponte sul Po, in affiancamento al quadruplicamento ferroviario.