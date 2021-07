Legge regionale antidiscriminatoria: Luxuria sostiene il progetto del M5S

✍🏻 SOSTIENIAMO IL REFERENDUM PER L'EUTANASIA LEGALEQuesta mattina il nostro portavoce Marco Degli Angeli era a CREMA al banchetto per il Referendum sull'eutanasia legale per dare supporto all’iniziativa di raccolta firme:“Da quando abbiamo iniziato i banchetti, lo scorso sabato 3 luglio, solo a Crema abbiamo superato le 200 firme. Ritengo che la partecipazione sia fondamentale, ma ancor più lo sia l’informazione che va data ai cittadini. Solo in questo modo sarà possibile aumentare la loro consapevolezza sul tema e quindi la loro partecipazione attiva alla raccolta firme che si concluderà il 30 settembre 2021.Mi sono reso disponibile come autenticatore delle firme a questi banchetti per favorire la partecipazione, ampliare e dare attuazione ai processi democratici di partecipazione di tutti i cittadini. È apprezzabile che questa iniziativa, che allarga lo spettro delle possibilità di libera scelta, abbia ottenuto appoggio trasversale da molte forze politiche”.Ecco i prossimi banchetti che si terranno a Crema:➡ Sabato 10 luglio in via XX Settembre dalle 9.00 alle 12.30➡ Domenica 11 luglio in piazza Duomo dalle 17.00 alle 20.30➡ Giovedì 15 luglio presso il Mercato coperto in via Verdi dalle 9.00 alle 12.15