Riforma Sanità Lombardia. Degli Angeli legge in Aula le testimonianze di malasanità

Marco Degli Angeli (Consigliere M5S) “Questa (non)riforma manca completamente di pianificazione e organizzazione”.

Marco Degli Angeli (M5S): «Stiamo sfruttando ogni istante a nostra disposizione per far comprendere alla Giunta che non siamo qui per parlare di emendamenti, ordini del giorno, ma di chi oggi, in Lombardia, non trova una poltrona per fare chemio terapia.

In questo dibattito non c’è in gioco il futuro delle forze politiche, ma i servizi alle persone malate di cui, prima o poi, tutti noi ne avremo bisogno. Per questo motivo non possiamo permettere che questa riforma sia orientata dagli interessi di pochi, quanto piuttosto alle esigenze di chi si trova in condizioni di sofferenza».

«Sono davvero centinaia – spiega il consigliere in aula – le segnalazioni di casi di malasanità ricevute dai cittadini, ai quali non posso che esprimere la mia vicinanza. Motivo per cui oggi ho voluto leggere all’Assessore Moratti le loro storie.

Dalle prenotazioni inaccessibili, ai depotenziamenti dei reparti, passando per le difficoltà di reperire un medico di base. Sorprende in un contesto come questo, la costante assenza dall’Aula da parte del Presidente Attilio Fontana. Stupisce perché stiamo parlando di malati che non riescono ad essere seguiti e curati nel modo adeguato.

Stupisce perché a noi sembra siano totalmente mancato un percorso di analisi per valutare le strutture che ospiteranno le Case di comunità. Un fatto ancora più grave, perché è chiaro agli occhi di tutti come questa Giunta abbia dovuto aspettare una pandemia, e poi i fondi del Pnrr, per una cosa votata e prevista già nella precedente legge di riforma: la 23/2015.

Quindi oggi ci troviamo innanzi ad un pesante ritardo per il quale ora bisogna correre al fine di non perdere i fondi del PNRR. Manca completamente la pianificazione e l’organizzazione, in questa (non)riforma» così il Consigliere Regionale del Movimento Cinque Stelle, Marco Degli Angeli, al termine del proprio intervento in Aula nell’ambito del dibattito sulla riforma del sistema sanitario lombardo, in corso in Consiglio Regionale.