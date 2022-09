Programma elettorale 2022: cuore e coraggio per l’Italia di domani

🔵 #VERSOLEELEZIONI: PERCHÉ VOTARE IL MOVIMENTO 5 STELLE? FACCIA A FACCIA CON MARCO DEGLI ANGELIL'intervista al nostro portavoce Marco Degli Angeli su La Provincia di Cremona ❓Perchè votare Cinque Stelle?"La nostra agenda pone in primo piano l’emergenza lavorativa, le misure di dignità come il salario minimo legale a 9€ all'ora, la lotta al precariato e allo sfruttamento dei giovani che vengono sottopagati e sottodimensionati.Siamo contro le speculazioni finanziarie e a favore della sanità pubblica, per veder garantito il diritto alla cura in tempi giusti.Puntiamo ad una transizione energetica e digitale equa, etica e sostenibile, a favore dei cittadini e non delle multinazionali. Il superbonus 110 edilizio è un esempio pratico di come si possa coniugare lavoro, crescita e ambiente.Siamo gli unici ad opporci ad un incremento continuo della spesa per nuovi armamenti a discapito della spesa sociale, e degli investimenti in sanità e scuola".❓Perché non votare un altro schieramento?"Ci contrapponiamo a chi riduce la politica a una scontro di facciata vecchio di 70 anni tra fascisti e comunisti e nel frattempo localmente agiscono di comune accordo, svendendo e impoverendo i nostri territori e spartendosi poltrone nei vari cda.In realtà questo è solo un paravento utilizzato per nascondere il fatto che questi partiti propongono la stessa ricetta economica liberista ispirata dal mondo della finanza. Letta e Meloni vogliono proporci un futuro fondato sulla produzione di nuove armi, centrali e scorie nucleari, inceneritori, speculazione e svendita di ogni servizio di pubblica utilità a multinazionali e alla finanza. Noi non possiamo che essere dall’altra parte rispetto a chi, con l’abolizione della legge Severino, vorrebbe riportare i condannati in Parlamento".❓Se avesse la facoltà di risolvere immediatamente con la bacchetta magica UNO dei nodi del nostro territorio, a quale darebbe la priorità?"Viviamo nella provincia più inquinata d’Italia e con un forte gap infrastrutturale. Con una bacchetta magiche fornirei batterie di accumulo e installerei pannelli fotovoltaici su ogni tetto di abitazioni private, condomini, edifici pubblici e aziende. Sarebbe una svolta in termini di autoproduzione elettrica, abbattimento dei costi energetici in bolletta e ci sarebbe un grande beneficio ambientale in termini di riduzione delle emissioni. Energia pulita e gratuita".❓Cosa fare per migliorare la Sanità in provincia?"Serve un cambio di paradigma. Stop alle nomine politiche nella Sanità e vanno riviste le regole di accreditamento delle strutture in base alla programmazione pubblica.Vanno garantiti i tempi di implementazione delle case di comunità e il rafforzamento dei servizi e della rete territoriale di assistenza e cura.La priorità degli investimenti deve andare alle strutture pubbliche, nei rinnovi contrattuali del personale socio sanitario e nel reclutamento di nuove risorse.Il nostro territorio ha una grande estensione territoriale e densità abitativa minore rispetto ad altre province. Fondamentale garantire l’autonomia economica con risorse adeguate delle Asst di Crema e Cremona e direi anche il riconoscimento di quella del Viadanese Casalasco".❓Flat tax o salario minimo?"Salario minimo legale, abolizione dell’Irap e cessione dei crediti. Ecco la nostra ricetta. Chiara, con coperture finanziarie e senza truffe semantiche.La flat tax non esiste nemmeno nel programma del centrodestra dove invece trova spazio una proposta confusa e complessa con tantissime aliquote e nessun vero beneficio per i contribuenti".