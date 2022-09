Elezioni regionali, Di Marco «Non è sommando i voti che si costruisce un’alternativa a Fontana-Moratti»

«Autoassegnandosi il ruolo di king maker, senza assicurarsi di poterlo essere, il PD commette in Lombardia l’identico errore commesso alle politiche: ovvero fa calcoli invece che proposte. Noi vogliamo evitare che il risultato sia lo stesso. Per mesi abbiamo parlato di temi: transizione ecologica, giustizia sociale, superbonus 110%, salvo poi trovarci sul tavolo una non meglio precisata agenda Draghi. Il giudizio dei cittadini è stato inequivocabile.

In Lombardia per mesi ci siamo seduti ai tavoli tematici, all’interno dei quali valorizzare le sensibilità comuni in vista delle prossime elezioni regionali. Un lavoro disertato da Azione, +Europa e Italia Viva. Non si capisce quindi a che titolo il PD continui a considerare queste forze parte di un progetto al quale non hanno mai partecipato.

Non è con la somma dei voti dei singoli, o sperando nelle enormi divisioni interne al centrodestra, che si può dare un’alternativa ai lombardi.

Solamente mettendo al centro del dibattito una vera agenda progressista, un reale cambiamento rispetto agli innumerevoli fallimenti della giunta Fontana, la Lombardia sarà veramente contendibile. Non c’è molto tempo per comprenderlo, a meno che qualcuno non sia convinto di vincere le regionali con interviste da salotto. Vedremo quali forze politiche vorranno seguirci su strade che possono condurre anche fuori dall’Area C di Milano»