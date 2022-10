Centrodestra salva La Russa, Di Marco: «Anche in Regione Lombardia comanda Fratelli d’Italia»

🟡 AREA B: SALA APRE ALLA NOSTRA PROPOSTA SUI PARCHEGGI, MA NON BASTAPochi giorni fa abbiamo parlato dei problemi derivanti dall’entrata in vigore di area B e delle criticità presenti.Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ieri ha accolto in parte la nostra richiesta, sospendendo Area B per i parcheggi di interscambio a Milano.Questo però non basta. Il lavoro da fare è ancora tanto: il Comune dovrebbe impegnarsi anche nell’incentivare il trasporto pubblico locale con tariffe calmierate.L'obiettivo deve essere quello di ridurre il carico di veicoli privati nelle città, in favore di una mobilità sostenibile. Per quanto la misura possa essere utile in chiave di lotta all’inquinamento, andrebbe inserita in un contesto più ampio di riqualificazione energetica e transizione ecologica, come più volte da noi ribadito.In questa fase storica, la crisi sanitaria e quella energetica hanno pesato in maniera consistente sulle tasche dei cittadini. Non tenerne e non apportare modifiche sostanziali sarebbe fuori dal contesto.