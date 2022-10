Olimpiadi, Violi: «In merito ai ritardi le parole di Fontana sono surreali»

🔴 AREA B: DA REGIONE ZERO SOLUZIONI CONCRETEIl centrodestra ha deciso di affrontare il delicato tema Area B senza cercare soluzioni, ma semplicemente alimentando la contrapposizione ideologica destra-sinistra, Regione-Comune.Il nostro portavoce Nicola Di Marco è intervenuto in Aula durante il dibattito su Area B: “Il centrodestra non fa proposte, vuole solo lo scontro politico. Motivo per cui abbiamo scelto di non prestarci a questo modo di fare politica, che non giova al cittadino che però poi è costretto a pagarne le spese.La mozione del centrodestra è ipocrita dal momento che critica Area B per gli euro 5, ma applica gli stessi divieti in regione sugli euro 4. Inoltre, non viene fatto alcun riferimento al dispositivo Move-In, l’ennesima prova che quando Regione Lombardia deve intervenire operativamente fallisce.Così come è rifiutato ogni riferimento alla gestione del trasporto pubblico. Cosa sta facendo Trenord per permettere ai cittadini di lasciare a casa l’auto? Niente, solo dimezzare i passeggeri e moltiplicare i disagi.Avremmo voluto impegnarci su questo, rendendoci disponibili a ragionare anche sull’opportunità di una sospensione perché in questo momento riteniamo non sia opportuno chiedere ai cittadini e alle imprese di supportare i costi di Area B.Come M5S continueremo a lavorare per affrontare gli impatti, anche negativi, che in questa fase storica può produrre Area B. Lo dimostra il risultato in merito all’accessibilità delle aree d’interscambio.”