Qualità dell’aria, 2022 anno da dimenticare per la Lombardia. De Rosa: “Risultato delle politiche disastrose di Fontana”

È un anno da dimenticare il 2022, per la Lombardia, che tra tanti problemi vede un netto peggioramento della qualità dell’aria. Secondo il rapporto di Legambiente, a Milano nel 2022 la barriera dei 50 µg al mc è stata infranta 82 volte, 64 a Cremona, 63 a Mantova, 58 a Brescia, 56 a Lodi e a Monza, 53 a Pavia, 37 a Como, 34 a Bergamo, 20 a Lecco, 17 a Sondrio e 14 a Varese.

“Sono dati che stupiscono fino ad un certo punto, i nodi sono venuti al pettine: oltre alla sanità, quello dell’ambiente è il settore che ha risentito maggiormente delle politiche disastrose della Giunta Fontana.

Il centrodestra non ha mai capito negli anni che non tutelare il territorio significa non curarsi della sanità della popolazione, e questo la dice lunga su come abbiano amministrato la nostra Regione.

Così si possono riassumere le (non) politiche per l’ambiente di Fontana: uno sfruttamento di suolo sfrenato ed ostinato, zero programmazione e mercato libero.

Una ricetta che ha favorito la cementificazione selvaggia devastando il territorio lombardo, rendendolo un bancomat per puntare a qualche voto in più, e a pagarne le spese sono stati ancora una volta i cittadini, che oggi vivono ingabbiati in una cappa di smog vedendo la loro salute messa sempre più a rischio”: è quanto dichiara il nostro portavoce Massimo De Rosa.

“In questi anni non c’è stata alcuna concreta condivisione per il futuro del territorio lombardo e dei cittadini, ma solo una visione elettorale orientata a mantenere il consenso: sempre più colate di cemento su campi e terreni per infrastrutture stradali inutili, sempre meno risorse e investimenti sul servizio di trasporto pubblico locale.

Ne è dimostrazione anche come sono stati spesi i 4 miliardi di investimenti previsti dal Piano Lombardia per il rilancio e la ripresa a seguito della pandemia: i fondi sono stati destinati ignorando le reali priorità e le ricadute per il territorio e per la popolazione, privilegiando esclusivamente il ritorno elettorale. I lombardi meritano un’altra Lombardia, che sia realmente attenta alla salute dei suoi abitanti e alla salvaguardia dei suoi territori” conclude De Rosa.