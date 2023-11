BERTOLASO CONTRO REPORT

A quanto pare, venerdì scorso sarebbe stato inviato via chat, dall’ufficio stampa di Guido Bertolaso, attuale assessore al Welfare della Regione Lombardia, un messaggio per “silenziare” tutte le ASST del territorio.

Perché? Semplice: Report stava preparando un’inchiesta sulla sanità lombarda con un servizio sulle Case di Comunità.

Visto che Regione Lombardia non è in grado neanche di dare semplici informazioni sui servizi erogati nelle Case di Comunità, cerca di mettere il bavaglio all’informazione, continuando a nascondere lo sporco sotto il tappeto. Ma per quanto tempo pensano di andare avanti in questo modo?

Questo per loro è un comportamento democratico? Significa lavorare per l’interesse dei cittadini o forse soltanto per salvare la propria faccia?

Sono mesi che chiediamo invano alla Giunta di centrodestra dati e informazioni sulle Case di Comunità. La verità, è che dietro ai loro annunci e ai loro slogan non c’è nulla. L’eccellenza lombarda tanto decantata è una parola che nasconde un vuoto spaventoso fatto di menzogne e propaganda elettorale.

Nelle scorse settimane siamo andati a fare un sopralluogo nella Casa di comunità di via Masaniello a Milano e abbiamo trovato una situazione disastrosa, con informative date ai cittadini con fogli scritti a mano sulle prestazioni fornite. In più come detto in più occasioni, con prestazioni erogate nettamente inferiori a quelle dichiarate negli accessi agli atti.

Non sarà con la censura che potranno nascondere i loro disastri. I cittadini lombardi non ne possono più, meritano una sanità all’altezza.