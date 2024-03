Regione Lombardia conferma il cantiere sullo svincolo A4-A52, peccato che i lavori, per sua stessa ammissione, si concluderanno dopo le Olimpiadi invernali Milano-Cortina, evento per cui il potenziamento dello svincolo autostradale avrebbe avuto senso di esistere.

Nonostante ciò, Fontana & co tirano dritto impegnando rilevanti risorse statali per opere che non verranno realizzate per tempo, tralasciando quelle che, invece, dovrebbero a nostro avviso avere la priorità nell’ambito di un risanamento e riqualificazione che viene così messa in secondo piano. Visto che i tempi sono così lunghi, il tempo per un ascolto del territorio che porti a una spesa delle risorse pubbliche maggiormente funzionale alle richieste dello stesso non manca. Perciò pretendiamo che i cittadini siano ascoltati.

Se veramente Fontana e il centrodestra volessero smaltire il traffico cittadino, in zona Monza Sant’Alessandro, potrebbero abolire il casello, come avevano promesso di fare in campagna elettorale. Promessa che ovviamente si sono rimangiati.