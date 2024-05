“A due settimane dall’entrata in vigore dei tagli decisi dal centrodestra all’assistenza ai disabili, la maggioranza non riconosce l’urgenza di dover trovare una soluzione, per dare una risposta alle famiglie che da mesi la pretendono. Il centrodestra, bocciando la nostra richiesta di trattazione urgente del tema, ha palesato ancora una volta di non avere alcuna volontà di trattare l’argomento.

Non solo hanno confermato di non sapere dove reperire le risorse, ma hanno spiegato di non avere nemmeno idea di come farlo, dal momento che attualmente Regione Lombardia non è in grado di stimare quanti soldi serviranno per sterilizzare i tagli all’assistenza nei prossimi anni.