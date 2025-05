ABBANDONO PICCOLI CENTRI URBANI? UN FALLIMENTO DEL SISTEMA

“È inaccettabile che tre territori, per altro in aree distanti da grandi ospedali e poco servite in termini di trasporto pubblico, siano rimasti senza medici di base. È quello che succede alla salute dei cittadini lombardi, mentre il centrodestra litiga su come dividersi le poltrone della sanità. L’effetto di vent’anni di centrodestra in Lombardia è che, nel 2025, si possa restare senza medico di base da un giorno all’altro. Questa è la realtà quotidiana a Comazzo, Lavagna e Merlino. Anziani, cronici, famiglie per le quali al momento non esiste alternativa allo stato di abbandono.