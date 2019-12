La Regione ha detto sì al Super San Gerardo.

now playing

🔵 LA REGIONE HA DETTO SĂŚ AL SUPER SAN GERARDO, ALL’UNANIMITĂ€

La Giunta regionale ha dato il via libera alla trasformazione del San Gerardo da “semplice” ospedale a IRCCS – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

Ora all’Assessore Giulio Gallera, con ATS Brianza e all’Azienda ospedaliera ASST Monza – Azienda Socio Sanitaria Territoriale Monza il compito di far partire la macchina burocratica per attuare la trasformazione.