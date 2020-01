🔴 LA MAGGIORANZA VUOLE IL RIPRISTINO DELLE PROVINCE!

E’ successo oggi in Consiglio Regionale, una proposta della maggioranza è stata approvata e, tra le varie proposte, veniva richiesto il ripristino delle elezioni provinciali!

Il MoVimento 5 Stelle Lombardia dice NO, ecco le parole del Consigliere Segretario Dario Violi:

“Non è facendo rivivere le province che si risolvono i problemi del territorio.

A parole e nei programmi elettorali, ormai tutti i partiti sono per la loro totale abolizione. Poi però vengono in Consiglio regionale e chiedono di resuscitarle con finanziamenti e nuove funzioni.