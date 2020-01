ECONOMIA CIRCOLARE: SÌ ALLA BLOCKCHAIN PER TRACCIARE I RIFIUTI.

🔵 ECONOMIA CIRCOLARE: SÌ ALLA BLOCKCHAIN PER TRACCIARE I RIFIUTI.

per la valutazione dell’adozione di “procedure di tracciabilità garantita, trasparente, pubblica e non modificabile della filiera del rifiuto con l’utilizzo di una nuova tecnologia, la Blockchain”.

Fra gli emendamenti approvati, quello del consigliere Marco Degli Angeli per la valutazione dell’adozione di “procedure di tracciabilità garantita, trasparente, pubblica e non modificabile della filiera del rifiuto con l’utilizzo di una nuova tecnologia, la Blockchain”.

“L’approvazione del nostro emendamento, può aiutare a contrastare i roghi di rifiuti che in Lombardia non si contano più e molto spesso sono purtroppo legati a fenomeni corruttivi e d’infiltrazione mafiosa.

“L’approvazione del nostro emendamento, può aiutare a contrastare i roghi di rifiuti che in Lombardia non si contano più e molto spesso sono purtroppo legati a fenomeni corruttivi e d’infiltrazione mafiosa.

Nell’agosto scorso in provincia di Lodi, a Codogno, si era verificato un grave rogo di rifiuti. Su quell’impianto di stoccaggio erano state rilevate delle irregolarità ed avevo depositato un’interrogazione affinché venisse chiarito ogni aspetto della vicenda. Ad Ottobre è successo di nuovo nel Comune di Fombio, sempre nella zona di Codogno. Nei mesi precedenti un altro rogo ha interessato L’impianto di Cremona.

Nell’agosto scorso in provincia di Lodi, a Codogno, si era verificato un grave rogo di rifiuti. Su quell’impianto di stoccaggio erano state rilevate delle irregolarità ed avevo depositato un’interrogazione affinché venisse chiarito ogni aspetto della vicenda. Ad Ottobre è successo di nuovo nel Comune di Fombio, sempre nella zona di Codogno. Nei mesi precedenti un altro rogo ha interessato L’impianto di Cremona.