Via dei Cinquecento: viaggio nella cattiva gestione Aler

🔴 VIA DEI CINQUECENTO: VIAGGIO NELLA CATTIVA GESTIONE DI ALER.

Ieri il Consigliere Nicola Di Marco si è recato in via dei cinquecento 20 a Milano, per vedere di persona la situazione che sono costretti a sopportare gli inquilini, ormai esasperati.

“Sono venuto qui dopo che alcuni cittadini mi hanno segnalato una situazione disastrosa ed effettivamente ho trovato un cantiere aperto che va a rilento.

Quando cala il buio tra i ponteggi si annidano tossici e spacciatori. Il tutto di fronte ai balconi dei residenti.

Alcuni occupanti sono abusivi e non hanno il minimo rispetto delle regole sul convivere civilmente.

Le cantine nelle settimane passate erano diventate rifugio per sbandati, fortunatamente ora si sta procedendo alla pulizia e al ripristino del decoro.

‼️Come se non bastasse tutto ciò, Aler Milano si dimostra totalmente assente in quelle che dovrebbero essere le condizioni minime di manutenzione‼️

Ho visto intonaci e muri che si sbriciolano semplicemente passandoci la mano sopra, infiltrazioni negli alloggi mai sistemate in maniera idonea, inquilini con fragilità e disabilità costretti in bagni con spazi angusti e probabilmente non più a norma. E ancora parti comuni lasciate invecchiare, fili elettrici scoperti, scarsa pulizia, grondaie per lo scolo dell’acqua piovana in cui sono cresciute piante.

⭕️ È necessario un vero e repentino cambio di passo, con investimenti maggiori a tutela dello storico e vasto patrimonio, e, soprattutto, della incolumità dei residenti, stanchi di vivere in condizioni spesso precarie.”