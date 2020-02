Paola vive in auto da mese – Seconda puntata

🔴 IL CONSIGLIERE ERBA È TORNATO DA PAOLA, LA SIGNORA CHE VIVE IN AUTO DA SETTEMBRE

Oggi vi mostriamo il secondo incontro del Consigliere Raffaele Erba Portavoce M5S Regione Lombardia con Paola Elsisi, la donna che da settembre vive in auto,occupandosi della sorella disabile e ancora senza un alloggio in cui vivere!

“Sono tornato da Paola per approfondire la sua storia, per conoscerla meglio e, soprattutto, per verificare insieme a lei quali documenti sono giĂ stati presentati, quali uffici ha contattato e quali sono i passi ancora da fare per arrivare alla conclusione a cui tutti miriamo: