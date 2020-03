🔴 CINISELLO BALSAMO – BRESSO: DEPOSITO ABUSIVO IN FIAMME

Ancora un deposito abusivo di rifiuti in fiamme!

È successo ieri pomeriggio fra Cinisello Balsamo e Bresso.

Il rogo è stato a lungo ben visibile anche dai comuni di Cormano e Paderno Dugnano

A parlarne è il consigliere Massimo De Rosa:

“Il continuo ripetersi di questi episodi mette in evidenza come, per ciò che concerne la guerra dei rifiuti, Regione Lombardia non stia ancora facendo abbastanza.

Appresa la notizia ho immediatamente disposto una richiesta di accesso agli atti ad Arpa e ATS volta a sincerarmi, dati alla mano, dell’impatto dell’incendio su ambiente e qualità dell’aria.”

Segui il link http://bit.ly/2TWn30TÂ