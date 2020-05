Commissione d’Inchiesta – Diretta dal Consiglio regionale

🔴 COMMISSIONE D’INCHIESTA – PROTESTE, ABBANDONO DELL’AULA E RITIRO DEI CONSIGLIERI DALLA COMMISSIONE

Il MoVimento 5 Stelle Lombardia ha duramente contestato in Consiglio regionale la decisione della maggioranza del Consiglio regionale di eleggere Patrizia Baffi, di Italia Viva a Presidente della Commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza coronavirus.

La polemica è stata portata avanti con cartelli in aula e con la consegna, al Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, di due lettere di dimissioni di Gallera indirizzate a Fontana richiamando la scivolata dell’Assessore che potrebbe contagiarsi solo con due infettati.

I consiglieri M5S hanno poi abbandonato i lavori consiliari e nei prossimi giorni ritirerà i propri consiglieri dalla Commissione d’inchiesta.

Il consigliere Dario Violi spiega:

“Italia Viva ha scelto di schierarsi con il centrodestra: non può rappresentare l’opposizione in una Commissione che deve indagare sulla gestione dell’emergenza Coronavirus.

I lombardi chiedono risposte e chiarezza su quanto accaduto: abbiamo bisogno di una indagine seria e approfondita. Evidentemente il salvataggio di Salvini a Roma ha premiato Italia Viva in Lombardia”.

Qui l’intervento del consigliere Violi in aula e la protesta ⤵️