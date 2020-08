Mettiamo le Idee in comune #31 – Istituzione di una Commissione Antimafia comunale

Per questi motivi vi proponiamo una mozione che possa aiutare i consigli comunali a istituire una Commissione Consiliare Antimafia.

Segui questo link per scaricare il testo dell’interrogazione da discutere nei gruppi e adattare alle esigenze del vostro territorio.

Anche nei comuni dove non è presente un portavoce M5S in consiglio, gli attivisti possono scrivere al sindaco o all’assessore competente e chiedere loro di attivarsi.

➡️ SCARICA MOZIONE