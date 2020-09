Mettiamo le Idee in comune #32 – Mozione Sanità scolastica

now playing

Oggi presentiamo una nuova mozione a supporto dei gruppi locali, riguardante il Servizio comunale di Refezione Scolastica.

Durante l’esame del decreto legge Proroghe alla Camera è stato approvato un ordine del giorno, a firma della deputata Stefania Mammì, in merito all’introduzione dell’infermiere scolastico quale figura necessaria per poter ritornare a scuola in totale sicurezza anche al fine di garantire il rispetto del diritto alla salute degli alunni e del personale scolastico.

Per questo motivo mettiamo a disposizione di tutti i Comuni sprovvisti di una struttura poliambulatoriale, una mozione per chiedere al Sindaco e alla Giunta di attivarsi presso L’ATS con l’intento di istituire una “USCA – Unità Speciali di Continuità Assistenziale” che svolge attività domiciliari per i pazienti COVID-19. L

E a fare in modo che questa Unità Speciale diventi centro sanitario di riferimento con funzioni di gestione del fenomeno sanitario presso le scuole del territorio comunale.

➡ SCARICA MOZIONE

Segui questo link qui sopra per scaricare il testo della mozione da discutere nei gruppi e adattare alle esigenze del vostro territorio.

Anche nei comuni dove non è presente un portavoce M5S in consiglio, gli attivisti possono scrivere al sindaco o all’assessore competente e chiedere loro di attivarsi.