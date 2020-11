Mettiamo le Idee in comune #38– Mozione Sportelli Sovra Indebitamento

L’esperienza maturata in questi anni di prima applicazione della Legge salva suicidi ha evidenziato la concreta complessità della procedura e la scarsa conoscenza della stessa. L’obbiettivo principale di questa mozione è dunque quello di far sapere agli imprenditori che esistono tutti gli strumenti per evitare il sovra indebitamento e, in casi più gravi, azioni estreme come il suicidio.

La mozione, infatti, impegna il sindaco e la giunta a farsi promotore dell’istituzione di uno “Sportello Pubblico” gratuito, a supporto dei cittadini e delle micro/piccole imprese sovra indebitate e di percorsi formativi coloro che assisteranno gli utenti all’interno degli sportelli.