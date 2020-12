Sfiducia Gallera – incapace di garantire ai Lombardi il vaccino antinfluenzale

« Non tutti i lombardi potranno vaccinarsi contro l’influenza e, a quanto pare, al momento il vaccino, secondo Gallera, sarà garantito per le fasce a rischio, cioè il minimo sindacale.

È la disfatta dell’assessore Gallera, una dimostrazione di manifesta incompetenza, arrivata al termine di una serie di ripetuti tragici errori nella gestione della pandemia. Per questo motivo martedì prossimo il Consiglio Regionale voterà la mozione proposta dal Movimento Cinque Stelle, per mettere fine a uno strazio che i cittadini lombardi, provati oltremodo dalla pandemia, non meritano. Non possono e non devono essere questi soggetti a organizzare la prossima distribuzione del vaccino anticovid. Vanno mandati a casa con disonore, per manifesta incapacità.