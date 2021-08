Opportunità di lavoro: il M5S Lombardia cerca un addetto stampa

✅ AL VIA IL MAXI CANTIERE DI VIA PINI: IL SUPERBONUS RILANCIA L'EDILIZIAImportante notizia per chi, come noi del M5S, ha creduto e lavorato al superbonus 110%. Nel comune di Pieve Emanuele prendono il via i lavori in Via dei Pini.Il nostro portavoce Nicola Di Marco ha espresso su Il Giorno la sua felicità per questo risultato:"La progressione di cantieri e valore dei lavori continuerà a crescere a ritmi elevati, portando con sé la nascita di nuove imprese e di tanti nuovi posti di lavoro nell’edilizia e nell’indotto.Una intuizione del Governo Conte 2 ed inserita nel decreto rilancio del 2020, per noi è una delle misure cardine per la transizione Ecologica, in grado di portare benefici all’ambiente, alle famiglie e all’economia. Faremo in modo che l’attuale Governo mantenga l’impegno di prorogarla con la prossima legge di Bilancio, almeno a fine 2023. Perché è grazie a misure come queste che i nostri paesi diventeranno più efficienti e potranno cambiare volto come nel caso di Pieve Emanuele.Molto importante per la realizzazione di questi interventi il contributo dell’amministrazione comunale, degli amministratori condominiali e gli inquilini. Fondamentale anche l’opera di stimolo di alcune forze politiche sia di maggioranza e minoranza, come il gruppo locale del M5S Pieve Emanuele che, già dai primi giorni dall’entrata in vigore della Legge Nazionale si era impegnato per chiedere alla Giunta di sfruttare al massimo le opportunità del superbonus 110%.La dimostrazione che se si uniscono le forze progressiste del Paese, come nel Governo Conte 2, si possono fare provvedimenti innovativi ed a vantaggio della Cittadinanza".