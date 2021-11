Superbonus 110%: il Consiglio regionale della Lombardia approva mozione M5S

📢 RIFORMA SANITÀ: SIAMO PRONTI A FAR SENTIRE LA VOSTRA VOCE IN AULAIn questi giorni vi abbiamo chiesto di raccontarci le vostre esperienze di malasanità.Abbiamo ricevuto centinaia di segnalazioni che esprimono un forte senso d'abbondono e la mancanza di una rete socio sanitaria territoriale a misura dei bisogni dei cittadini.Ieri abbiamo iniziato a discutere in Consiglio Regionale la riforma della sanità lombarda proposta dal duo Fontana-Moratti, modello che peggiora notevolmente un sistema già sbilanciato a favore dei privati.Fontana e la maggioranza devono sapere i disagi che si vivono giorno dopo giorno per accedere alla sanità in Lombardia.Siamo pronti a far sentire la vostra voce in Aula, dove leggeremo tutte le vostre testimonianze.Questa legge va cambiata!