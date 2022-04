Il Consiglio Regionale ascolta Zelensky, Di Marco: «Vicini al popolo ucraino, priorità sia accogliere»

🔴 FONTANA BOCCIATO ANCHE DA DESTRA PER LA GESTIONE DELLA PANDEMIAOrmai anche chi vota centrodestra non ha più fiducia nel modo in cui Fontana e la sua giunta hanno governato la Lombardia.Nonostante loro si siano autoassolti, con tutta l'arroganza che ha contraddistinto il loro modo di governare, gli errori commessi sono talmente grandi, il prezzo pagato è talmente alto, che nessuno può dimenticare.Come leggiamo dall'articolo di Repubblica Milano , il responso degli intervistati sul presidente della Regione Lombardia è addirittura più severo tra gli elettori dell'area di centrodestra rispetto a quelli della cosiddetta area contendibile, ovvero quella degli elettori che non si dichiarano apertamente né di centrodestra né di centrosinistra.Lo studio è il frutto di quattro rilevazioni avvenute tra aprile 2020 e dicembre 2021, per un totale di trentamila interviste effettuate dal laboratorio "sps Trend Hans Schadee" in collaborazione con l'istituto Swg.La pagella sull'operato di Attilio Fontana sotto la sufficienza già nell'aprile 2020. Addirittura poco sopra il voto 4 nel luglio dello stesso anno. Prima di toccare il punto più basso con 3,5 tra aprile e maggio dello scorso anno. Per poi tornare a salire, ma sempre sotto la sufficienza, nel mese di dicembre '21, quando il voto dato dagli intervistati sull'operato di Fontana è stato di poco inferiore a 5. Mentre i giudizi su Bonaccini, Cirio e Zaia nello stesso periodo sono tutti tra il 6 e il 7.Il dato più sorprendente resta la valutazione sull'operato di Fontana nel 2021, superiore al 6,2 nell'area contendibile rispetto al 5,7 degli stessi elettori del centrodestra.